Pop aus Korea für den Ioniq

Wie kann man eine neue Marke standesgemäß einführen? Mit einem eigenen Song: Den bekommt die neue Hyundai-Submarke Ioniq. Die K-Pop-Band BTS bringt den mit dem Titel "I'm On It" heraus. K-Pop ist der Sammelbegriff für koreanischsprachige Popmusik.



Der Song begleitet die Einführungskampagne der neuen Elektromarke Ioniq. Er soll im Einklang mit dem Ziel der Marke stehen, kundenorientierte Erlebnisse anzubieten, die sich auf vernetzte Lifestyle-Lösungen im Themenfeld der Elektromobilität konzentrieren.



Der Text des Songs drückt Gefühle wie Neugier, Hoffnung, Kreativität und Inspiration für die Zukunft aus, die durch den Refrain "Ioniq takes me there" bekräftigt werden. Im Musikvideo spielt das visionäre Hyundai Konzeptfahrzeug Prophecy, das im März 2020 enthüllt wurde, eine Hauptrolle.



In den nächsten vier Jahren plant Hyundai Motor drei innovative Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen: als Ioniq 5, ein mittelgroßes CUV, Ioniq 6, eine Limousine, und Ioniq 7, ein großes SUV.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 01.09.2020