Porsche auf der digitalen Überholspur

Nur schöne Autos bauen - das war gestern. Heute ist jedes Unternehmen, das etwas auf sich hält, auch mit Vollgas auf der digitalen Autobahn unterwegs. Vor allem Porsche treibt den Auftritt im Netz rasant voran, ganz so, wie es sich für einen Sportwagenhersteller gehört. Die Schwaben haben ihren Online-Newsroom jetzt vollständig überarbeitet.



Damit soll auf der Webseite newsroom.porsche.com, seit 2014 die zentrale Anlaufstelle für Journalisten, Blogger und die Online-Community ist, ein noch größeres und vielseitigeres Informationsangebot zur Verfügung gestellt werden, heißt es bei Porsche. User sollen dort ein umfassendes Angebot an Texten, Bildern und Videos vorfinden - aktuell, übersichtlich und ohne Passwort-Schranke. Ein Online-Magazin in den Sprachen Deutsch, Englisch, Chinesisch, Russisch und Spanisch versorgt Leser zudem täglich mit Nachrichten und Hintergründen.



Auch die Media Search sei verbessert worden, betonen die Porsche-Strategen. Die ausgebaute Suchfunktion ermögliche den direkten Zugriff auf umfangreiches Datenmaterial. Mit "NewsTV" ergänzt Porsche seinen Newsroom zudem um ein eigenes Video-Portal: Nutzer haben die Möglichkeit, Clips über einen integrierten Player abzuspielen, auf Webseiten einzubinden, zu teilen und für redaktionelle Zwecke herunterzuladen. Besondere Ereignisse können über einen Live-Stream weltweit in Echtzeit mitverfolgt werden. Da ist in der Tat einiges los auf der digitalen Autobahn.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 28.06.2019