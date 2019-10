Porsche auf der Frankfurter Buchmesse

Die Buchmesse in Frankfurt am Main ist ein Mekka für Leseratten. Doch auch Sportwagen-Fans können diesmal fündig werden, denn Porsche ist nun dabei - mit drei Büchern. Genauer gesagt: Das Porsche Museum stellt vom 16. bis 20. Oktober 2019 drei Werke über epochale Fahrzeuge in den Mittelpunkt.



Der legendäre Rennwagen 917 feiert 2019 ebenso wie die 1970er-Jahre-Ikone 914 den 50. Geburtstag. Über beide entstanden zum Jubiläum umfangreiche Porträts mit bisher wenig bekannten Fakten und Hintergründen. Zur Weltpremiere des Taycan, der die Ära der vollelektrischen Sportwagen von Porsche einleitet, dokumentiert ein detailliertes Buch die Geschichte der Elektromobilität von Porsche, deren Anfänge bereits 120 Jahre zurückliegen.



Der 917 hat Motorsport-Geschichte geschrieben. Unter der Überschrift "Colours of Speed - 50 Jahre Porsche 917" widmet das Porsche Museum der Rennsportikone eine Sonderausstellung, die noch bis zum 8. Dezember 2019 zu sehen ist, sowie ein Buch mit dem gleichnamigen Titel.



Porsche gewann mit dem 917 ab 1969 drei Marken-Weltmeisterschaften in Folge, wie auch die 24 Stunden von Le Mans der Jahre 1970 und 1971. In den USA war eine bis zu 1100 PS starke Turboversion im Jahr 1973 in der CanAM-Meisterschaft schier unschlagbar. Auf mehr als 300 Seiten gibt unter anderem Hans Mezger, der den Zwölfzylindermotor des 917 konstruierte, Einblicke in die Ära des 917. Das Buch aus der "Edition Porsche Museum" wird im Buchhandel vom Motorbuch Verlag vertrieben.



Mit dem 914 präsentierte Porsche 1969 eine zweite Baureihe unterhalb des 911, die neue Kundenkreise erschließen sollte. Entstanden als Kooperationsprojekt mit Volkswagen, gab es den Mittelmotor-Zweisitzer in zwei Varianten: als VW-Porsche 914-4 mit einem Vierzylinder-Boxermotor aus Wolfsburg und als 914-6 mit einer Sechszylindermaschine aus dem Porsche 911.



Sein außergewöhnliches Design polarisierte und sichert dem 914 bis heute eine Ausnahmestellung. Auch ihn feierte das Porsche-Museum mit einer Sonderschau und der Unterstützung für ein detailliertes Buch über den Zweisitzer, das als Titel der "Edition Porsche Museum" vom Delius Klasing Verlag publiziert wurde.



Dritte Neuerscheinung ist ein Werk über die Historie der Elektromobilität von Porsche. Schon ab 1898 schuf Ferdinand Porsche bahnbrechende Antriebe für Elektroautos und 1900 das erste funktionsfähige Hybridfahrzeug der Welt.



Das neue Buch des Porsche-Museums "Electrified since 1893" schildert die spannende Entwicklung von Coupes und Omnibussen, Renn- und Lastwagen bis hin zum Taycan. Dieser erste Elektrosportwagen der Marke wurde von Grund auf neu entwickelt und im September 2019 der Weltöffentlichkeit präsentiert.



Über die Entwicklung und Erprobung des Taycan erscheint darüber hinaus zur Buchmesse ein Fotobuch in der Edition "Christophorus", der Buchreihe des gleichnamigen Porsche-Kundenmagazins.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 01.10.2019