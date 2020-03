Porsche bald mit fast 2000 Ladepunkten

Porsche spurtet mit beim Ausbau der E-Mobilität. Mehr als 1.000 Ladepunkte in 20 Ländern sind bereits installiert, 900 sollen bis Ende des Jahres hinzukommen. Die Ladepunkte befinden sich an ausgewählten Hotels, Flughäfen, Museen, Shopping Malls, Sport Clubs und Yachthäfen. Porsche-Kunden mit einem Taycan oder einem Plug-in-Hybrid-Modell können dort kostenfrei laden.



Das Programm wird in allen Märkten angeboten, in denen Plug-in-Hybrid-Modelle und vollelektrifizierte Fahrzeuge von Porsche verkauft werden. In Europa reicht das Angebot von Deutschland über Spanien und Italien bis hin zu den Benelux-Staaten und einigen osteuropäischen Märkten. Aber auch in anderen Ländern, beispielsweise in Brasilien, entsteht mit "Porsche Destination Charging" ein dichtes Netz an Ladepunkten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 06.03.2020