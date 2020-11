Porsche Carrera Cup stellt Weichen für die Zukunft

Der Porsche Carrera Cup gilt als die Mutter aller Markenpokale. Trotz der schwierigen und unsicheren Situation für den Motorsport haben die Verantwortlichen jetzt die Weichen für die Zukunft gestellt.



Denn der Rennkalender für die Saison 2021 steht. Und dabei kommt es zu einem spektakulären Start ins Motorsportjahr 2021: Der Auftakt findet im Rahmen des Sechsstundenrennens der FIA World Endurance Championship (WEC) auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien statt. Außerdem verlängerte der Markenpokal den Vertrag mit dem ADAC GT Masters um zwei weitere Jahre.



Somit geht der Carrera Cup, in dem ausschließlich der Porsche 911 GT3 Cup zum Einsatz kommt, nächste Saison bei sechs Veranstaltungen der GT3-Serie an den Start. Den Kalender komplettiert eine Veranstaltung der DTM auf dem Traditionskurs in Monza in Italien. Darüber hinaus setzt die Rennserie mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland Talent Pool das vierte Jahr in Folge auf ein Nachwuchskonzept.



"Die GT3-Serie steht für Motorsport auf hohem Niveau, und der Veranstalter hat sich als verlässlicher Partner präsentiert - auch unter den aktuell herausfordernden Umständen", sagt Alexander Pollich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH.

