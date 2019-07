"Porsche Drive" kommt nach Hamburg

Auch Hamburg kommt jetzt in den Genuss der Spezial-Vermietung von Porsche. Denn "Porsche Drive" wird künftig auch im Porsche Zentrum Hamburg angeboten. Mit dem Dienst können Kunden in Hamburg, Stuttgart, Berlin und auf Sylt aktuelle Porsche Fahrzeuge mieten, und das für bis zu 28 Tage.



Für die Kunden sind ausgewählte Modellreihen verfügbar, darunter auch der neue 911. Die Abwicklung in Hamburg erfolgt direkt am Porsche Zentrum an der Alster. Der Autobauer will mit dem Ausbau des weltweiten Angebots an Mobilitätsdiensten auf veränderte Kundenwünsche und den Trend zu digitaler und individueller Auswahl reagieren. Dazu gehört es für den Sportwagenhersteller, Fahrzeuge auch für kürzere Zeiträume verfügbar zu machen.

