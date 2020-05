Porsche: Hier parken Sie richtig

Auch Porsche-Fahrer müssen manchmal parken. Und das soll natürlich möglichst komfortabel und stressfrei über die Bühne gehen. Deshalb schickt der Sportwagenbauer jetzt seinen digitalen Helfer "Parken Plus" ins Rennen.



Herzstück ist eine App, die viele Vorgänge rund ums Parken erleichtern soll. Zusätzlich zum Parkhaus-Service bietet die neue "Parken Plus" App auch Vorteile beim Parken an der Straße: In derzeit 250 deutschen Städten können die Nutzer über ihr Smartphone ein Park-Ticket digital buchen und die genutzte Parkzeit immer und überall einsehen. Läuft diese ab, erhalten alle Nutzer 15 Minuten vorher eine Erinnerung.



Das Verlängern der Parkzeit ist über "Parken Plus" von unterwegs aus möglich. Zudem rechnet die Anwendung über die Start-Stopp-Funktion nur jene Parkzeit ab, die tatsächlich genutzt wurde. Damit parken die App-Nutzer nicht nur stressfreier, sondern auch mit weniger Kosten - und das herstellerunabhängig, verspricht Porsche. In 70 Städten bekommen sie zudem kostenfreie Kurzparktickets, um beispielsweise beim Bäcker Brötchen zu holen.



Mit der Porsche ID Card erhalten Kunden kontaktlos Zugang zu rund 300 Parkhäusern in ganz Deutschland. Es ist dabei nicht mehr nötig, ein Papierticket zu ziehen und am Automaten zu bezahlen - der Parkvorgang startet und endet automatisch.



Zudem genügt es in den meisten der teilnehmenden Parkhäuser, die Porsche ID Card bei der Einfahrt kurz hochzuhalten. Nur in Einzelfällen muss diese an das Lesegerät der Schranke gehalten werden. Damit können die "Parken Plus" Nutzer einfacher ins Parkhaus einfahren und das Risiko senken, bei der Ein- und Ausfahrt die Fahrzeugfelgen zu beschädigen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 27.05.2020