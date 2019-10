Porsche im Sport-Trikot

Sondermodelle sind Spielwiesen der Auto-Designer. Nun bringt Porsche eine besonders sportlich aussehende Version des 718 Cayman GT4 heraus. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Kunden- und Clubsportserie "Porsche Sports Cup Deutschland" präsentieren die Zuffenhausener ein limitiertes Sondermodell im Rennsport-Design.



Als Basis dient der neue 718 Cayman GT4 mit dem 309 kW/420 PS starken Vierliter-Sechszylinder-Saugmotor. Zu den markanten Kennzeichen zählt das Aerodynamikkonzept mit großer Bugspoilerlippe, Air Curtains, Diffusor sowie feststehendem Heckflügel.



Die Edition wird in den Exterieurfarben Schwarz und Weiß angeboten. Zahlreiche rote Akzente bilden dazu einen deutlichen Kontrast und sollen das Rennsport-Design unterstreichen. Auf der Fahrerseite zieht sich ein roter Doppelstreifen mit Porsche-Schriftzug über das gesamte Fahrzeug. Ein roter Streifen ziert auch die Seitenansicht. Integriert ist dort die Zahl "15". Sie deutet eine Startnummer an und verweist auf das Jubiläum des Porsche Sports Cup. Die 20-Zoll Räder sind schwarz lackiert, das Felgenhorn im Farbton Indischrot.



Basierend auf einer schwarzen Leder-Alcantara-Ausstattung bilden auch im Interieur verschiedene Akzente in Rot die Verbindung zum Motorsport. Neben den Ziernähten in Armaturentafel und Türverkleidungen sind die Sicherheitsgurte und Schlaufen der Türöffner in Indischrot ausgeführt. Der Fahrersitz unterscheidet sich vom Beifahrersitz durch eine rote Mittelbahn aus Alcantara. Weitere Merkmale sind das Alcantara-Lenkrad mit roter 12-Uhr-Markierung und der schwarze Schalthebel mit rotem Schaltschema. Kurz gesagt: Porsche baut ein Sondermodell für beinharte Rennsport-Fans.

