Porsche lässt auf der IAA die Muskeln spielen

Porsche backt keine kleinen Brötchen auf der IAA. In Frankfurt präsentieren die Sport-Schwaben Modelle mit reichlich kW und PS. Besonders hell im Rampenlicht steht der Taycan, die erste Elektro-Sportlimousine aus Zuffenhausen. Aber auch ein neuer 911er mit Allrad glänzt in Frankfurt am Main.



"Der Taycan definiert Porsche neu", sagt Porsche-Chef Oliver Blume bei der Messe-Präsentation. Anspruch sei gewesen, die Ära der Elektromobilität mit dem sportlichsten, innovativsten und emotionalsten Fahrzeug für Porsche einzuläuten. "Der Taycan trägt alle unsere Werte in sich, die Erfahrung aus mehr als 70 Jahren Sportwagenbau."



Zum Start der Automobil-Messe bekommt außerdem die 911-Familie Zuwachs: Die Allrad-Modelle 911 Carrera 4 Coupé und 911 Carrera 4 Cabriolet mit 283 kW/385 PS erweitern ab sofort das Produktportfolio als.



Weitere Hingucker sind drei neue Hybridmodelle in der Cayenne-Baureihe: das Cayenne E-Hybrid Coupé mit einer Systemleistung von 340 kW/462 PS sowie der Cayenne Turbo S E-Hybrid als Cayenne und Cayenne Coupé mit 500 kW/680 PS. Zudem feiert das Top-Modell der kompakten SUV-Baureihe, der Macan Turbo, seine Messe-Premiere. Darüber hinaus präsentiert Porsche das Fahrzeug, mit dem das Unternehmen im November in die ABB FIA Formel E-Meisterschaft einsteigt: den Porsche 99X Electric.



Mit alternativen Antrieben wie Hybrid- und Elektromotoren folgt Porsche dem grünen Zeitgeist, doch hinsichtlich Fahrleistungen will der deutsche Sportwagenhersteller weiter auf der Überholspur bleiben.



Lars Wallerang / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 16.09.2019