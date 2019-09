Porsche mit neuem Pressechef

Dr. Sebastian Rudolph (42) übernimmt die Leitung der Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik bei der Porsche AG. Der gelernte Journalist beginnt seine Arbeit am 1. November 2019 und wird in seiner Funktion an den Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume berichten.



"Sebastian Rudolph war unser Wunschkandidat. Er verfügt über hervorragende Expertise aus Journalismus, Industrie und Politik - und er kennt unsere Branche sehr gut. Wir alle freuen uns, dass wir ihn für Porsche gewinnen konnten", sagt Porsche-Chef Blume.



Sebastian Rudolph kommt vom Industriedienstleister Bilfinger. Dort leitet er den Zentralbereich Corporate Communications & Public Affairs und berichtet an den Vorstandsvorsitzenden Tom Blades. Zuvor hat Rudolph mehr als sechs Jahre die Kommunikation im Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur sowie im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung geführt. Der promovierte Politikwissenschaftler hatte zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn sieben Jahre als TV-Journalist für die ARD, den Bayerischen Rundfunk und n-tv gearbeitet.



Sein Vorgänger, Dr. Josef Arweck, hat das Unternehmen im Juni 2019 aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Er kam 2008 zum Porsche-Konzern und war seit 2015 Leiter der Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit und Presse. "Wir respektieren die Entscheidung von Josef Arweck und danken ihm für sein großes Engagement", so Oliver Blume.

