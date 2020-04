Porsche setzt auf Handarbeit

Handarbeit statt Automatik: Für alle 911 Carrera S- und 4S-Modelle kann ab sofort statt des serienmäßigen Achtgang-PDK zum identischen Preis das Siebengang-Schaltgetriebe geordert werden. Es ist grundsätzlich mit dem Sport Chrono-Paket kombiniert und soll damit laut des Sportwagen-Herstellers "vor allem sportlich ambitionierte Fahrer ansprechen, die die Schaltarbeit als Steigerung des Fahrspaßes verstehen".



In Zahlen sieht das dann so aus: Der 911 Carrera S mit Schaltgetriebe beschleunigt in 4,2 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht 308 km/h Spitze. Das Leergewicht des 911 Carrera S Coupé mit Schaltgetriebe liegt bei 1.480 Kilogramm - das sind immerhin 45 Kilo weniger als bei der Version mit PDK.



Zum Modelljahreswechsel werden für die 911 Carrera-Reihe auch diverse neue Ausstattungs-Optionen wie das aus Panamera und Cayenne bereits bekannte Porsche InnoDrive mit einer bis zu drei Kilometer vorausschauenden Geschwindigkeitsregelung und eine neue Smartlift-Funktion für die Vorderachse angeboten. Letztere ermöglicht es, den Vorderwagen an regelmäßig passierten Stellen automatisch um rund 40 Millimeter anheben zu lassen. Dazu speichert das System auf Knopfdruck die GPS-Koordinaten der aktuellen Position. "Steuert der Fahrer die Stelle erneut an - egal aus welcher Richtung -, hebt sich der Vorderwagen automatisch an", so die Stuttgarter.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 28.04.2020