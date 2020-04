Porsche spielt Nanny

Bei Porsche gibt es ja eigentlich nichts umsonst. Doch nun unterbreitet der Hersteller kostspieliger Sportwagen ein kostenfreies Angebot für Familien mit Kindern - online: "Porsche 4Kids".



Auf der Internetseite www.porsche4kids.com warten viele Spiele und Aktivitäten auf die jungen Besucher. Dort finden Mädchen und Jungen beispielsweise Ausmalbilder, Bastelanleitungen, Buchstabensalate, Memory-Pärchen, Puzzlespiele und Suchbilder. Die Kinder werden beim Spielen, Entdecken und Mitmachen von den Porsche-Maskottchen Tom Targa und Tina Turbo unterstützt, je nach Bedarf auf Deutsch oder Englisch.



"Wir wollen Kindern den Zugang zur Mobilität von heute und morgen und zu gesellschaftlich relevanten Themen wie Nachhaltigkeit und Sicherheit im Straßenverkehr ermöglichen. Die Kleinen möchten wir zum Erkunden, Entdecken, Lachen und Spaß haben motivieren", sagt Oliver Eidam, Leiter Markenpartnerschaften und Sponsoring.



Porsche 4Kids schafft demnach spielerische Online-Erlebnisse mit einem gewissen Maß an Didaktik. Kinder werden also nicht nur unterhalten, sie können auf der Seite auch ihre Konzentration trainieren und spielerisch lernen.



Wer die Zeit offline sinnvoll verbringen möchte, der kann sich verschiedenste Muster zum Ausmalen herunterladen und ausdrucken. Ob Porsche-Traktoren und Formel-E-Rennfahrzeuge, Comics oder Spiele wie Stadt, Land, Porsche - für jedes Kind steht dort die gewünschte Vorlage zum Zeitvertreib bereit.



Wer mindestens zwölf Jahre alt ist und Lust auf ein Lernquiz hat, der kann an der Porsche Museum E-Mobility-Challenge teilnehmen. Auf dieser Entdeckungstour erfahren Kinder vieles zum Thema Elektromobilität. Zum Beispiel wie ein Elektromotor funktioniert, wo elektrische Energie gespeichert wird und ob es sie nur aus der Steckdose gibt.



Ebenso möglich wird eine virtuelle Führung durch das Porsche-Museum: "Mit der neuen Kinder-Webseite können wir erstmals unsere didaktischen Programme, die bisher nur in der Ausstellung erlebbar waren, nun auch online zugänglich machen", sagt Achim Stejskal, Leiter Heritage und Porsche Museum. So ermögliche man den Kindern einen leichteren und jederzeit wahrnehmbaren Zugang zur Geschichte des Unternehmens.



Und noch mehr gehört zum familiengerechten Angebot: Mit dem Kids Driving School-Magazin können Eltern mit ihren Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr üben. Tom Targa und Tina Turbo erklären spielerisch Verkehrsregeln, die wichtigsten Schilder und die richtige Ausstattung eines Fahrrads. Auf den letzten Seiten wartet ein kleiner Abschlusstest auf die Kinder.

