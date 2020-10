Porsche startet mit Hybrid-Trio durch

Porsche rollt mit einer neuen Modellreihe für den Panamera heran. Zusammen mit dem kürzlich vorgestellten Panamera 4S E-Hybrid mit 412 kW/560 PS Systemleistung bietet Porsche erstmals drei Plug-in-Hybrid-Modelle an - jeweils in den drei verfügbaren Karosserie-Varianten Sportlimousine, Executive (Langversion) und Sport Turismo.



Die neuen Panamera-Modelle sind ab sofort bestellbar und kommen Anfang Dezember 2020 zu den Händlern. In Deutschland beginnen die Preise für den Panamera 4 E-Hybrid bei 110.369 Euro. Den Panamera 4S gibt es zu Preisen ab 115.241 Euro und den Panamera Turbo S E-Hybrid ab 185.537 Euro - jeweils einschließlich Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung.



Der neue Panamera Turbo S E-Hybrid mit der Kombination aus Vierliter-V8-Biturbo mit 420 kW/571 PS und 100 kW/136 PS starkem Elektromotor markiert ab sofort die Leistungsspitze der rundum erneuerten Modellreihe.



Beim Panamera 4 E-Hybrid kooperiert die E-Maschine mit einem 243 kW/330 PS starken 2,9-Liter-V6-Biturbo, was zu einer Systemleistung von 340 kW/462 PS führt. Abgerundet wird das Produktportfolio beim Panamera durch den 4S, der 324 kW/440 PS leistet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 20.10.2020