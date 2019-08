Porsche Taycan mit Dreifach-Weltpremiere

Porsches großer Schritt in die Elektromobilität soll weltweit Beachtung finden. Drum feiert der neue Taycan am Mittwoch den 4. September 2019 seine Weltpremiere zeitgleich auf drei Kontinenten. Alle Fans können per Livestream mit dabei sein.



Das Motto der Dreifach-Enthüllung lautet "Soul, electrified". Laut Porsche stehen die Premierenorte stellvertretend für drei Wege nachhaltiger Energiewirtschaft, außerdem liegen sie in den wichtigsten Absatzmärkten für den neuen Elektro-Sportwagen.



So sollen die Niagarafälle an der Grenze zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario die Wasserkraft versinnbildlichen. Der Solarpark in Neuhardenberg bei Berlin symbolisiert die Sonnenenergie. Und der Windpark auf der Insel Pingtan nahe der chinesischen Stadt Fuzhou in der Provinz Fujian die Windkraft.



Moderiert wird die etwa halbstündige Veranstaltung von Berlin aus vom langjährigen Formel-1-Piloten und Porsche-Markenbotschafter Mark Webber. Der auf https://newsTV.porsche.com/de/ in fünf Sprachen (Englisch, Mandarin, Spanisch, Französisch und Deutsch) ausgestrahlte Livestream wird natürlich aufgezeichnet und ist anschließend als Video on Demand verfügbar.

