Porsche und Michelin: Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Im Motorsport fahren Porsche und Michelin schon lange gemeinsam auf der Überholspur. Der Sportwagenbauer und der Reifenhersteller sind ein eingespieltes Team auf zahlreichen Rennstrecken. Jetzt wird die erfolgreiche Partnerschaft ausgebaut.



Als Erstausrüster verschiedener Porsche-Modellreihen wie der Carrera GT-Modelle, dem Cayenne, Panamera und dem Taycan sorgt Michelin-Technologie auch bei Serienmodellen für perfekte Fahrerlebnisse. Vom Know-how des Reifenherstellers sollen ab sofort auch die Besucher des 2019 eröffneten "Porsche Experience Center Hockenheimring" profitieren.



Hochleistungsreifen wie der Michelin Pilot Sport Cup 2 sind jetzt auch auf den Boliden der Porsche-Flotte auf der 2,8 Kilometer langen Handlingstrecke im Einsatz. Die Kooperation kann auf Erfahrungen aus der erfolgreichen Zusammenarbeit an den Porsche Experience Center-Standorten in Atlanta und Los Angeles zurückgreifen, die bereits seit 2015 besteht.



"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Expertise aus der strategischen Zusammenarbeit mit Porsche, die für uns eine sehr hohe Bedeutung hat, nun auch am Hockenheimring einbringen können", sagt Agostino Mazzocchi, Direktor Vertrieb bei Michelin.

