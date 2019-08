Porsche zertifiziert Klassiker

Wer einen alten Porsche fährt, kann den Zustand des Fahrzeugs vom Hersteller selbst begutachten lassen. Denn Porsche stellt nun Zertifikate für die Klassiker aus. Mit dem Technischen Zertifikat will Porsche Classic erstmals eine ausführliche Dokumentation für alle Klassiker der Marke anbieten.



"Wir geben unseren Kunden damit eine Orientierungshilfe an die Hand, um den technischen Zustand ihres Fahrzeugs besser beurteilen zu können", sagt Ulrike Lutz, Leiterin von Porsche Classic. "Es ersetzt kein Fahrzeuggutachten, ist jedoch eine sinnvolle Ergänzung der Fahrzeugunterlagen, die dem Werterhalt und der Langlebigkeit des Fahrzeugs zuträglich sind." Im Rahmen der umfangreichen Prüfung können technische Schwachstellen aufgedeckt werden. Das "Technische Zertifikat" ist ab sofort bei einem der 18 Porsche Classic Partner in Deutschland erhältlich.



Das Zertifikat beinhaltet eine umfassende Dokumentation, anhand der die Besitzer eines klassischen Porsche den einstigen Auslieferungszustand ihres Fahrzeugs mit dem Status von heute vergleichen können. Der "Historische Teil" gibt detailliert Auskunft über den ursprünglichen Originalzustand des Fahrzeugs.



Darin sind neben dem Produktionsdatum und Auslieferungsort auch Bestelltyp und Leistungsdaten enthalten. Zudem werden hier die im Fahrzeug enthaltenen Motor- und Getriebenummern sowie -typen dokumentiert und mit den Originalaufzeichnungen abgeglichen. Darüber hinaus erfasst die Dokumentation Merkmale wie Außenfarbe und Interieur sowie die ab Werk verbauten Sonderausstattungen. In der technischen Durchsicht stehen ebenfalls die Prüfungen von Karosserie, Exterieur, Interieur, Fahrwerk und Bremsen auf der Checkliste.



Den aktuellen technischen Zustand des Fahrzeugs halten Spezialisten des Porsche Classic Partners in einer individuellen Einschätzung fest. Lack und Polster werden beispielsweise anhand ihrer Abnutzung in vier Stufen beurteilt. Kosmetische Gesichtspunkte spielen dabei keine Rolle. Prüfpunkte, die nicht den Anforderungen entsprechen, werden im technischen Check vermerkt und können so gezielt behoben werden. Im abschließenden "Technischen Zertifikat" stehen sie dann ohne Beanstandung.



Die sechsseitige Dokumentation mit acht Fotos samt technischem Check ist bei den deutschen Porsche Classic Partnern für 499 Euro erhältlich.

