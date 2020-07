Praktischer Lastesel mit zwei Antrieben

Ein Kombi mit Benzinmotor oder mit Elektroantrieb? Kia erspart seinen Kunden die Qual der Wahl und hat seinem Ceed Sportswagon beides – sprich Tank und Steckeranschluss – verpasst.

Eine Tankklappe auf der rechten Seite des Autos, eine zweite vorne links: Warum das so ist, verrät beim Ceed Sportswagon das „Eco/Plug-in“-Emblem am Heck und diese Zahlen-Buchstaben-Kombination: 1.6 GDI PHEV 6DCT. Die Koreaner haben den kompakten Kombi neben einem Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit einem 1,6-Liter-Saugbenziner (105 PS) und einem Elektroantrieb (60,5 PS), der seine Kraft aus einem 8,9-kW-Akku zieht, ausgestattet. Zusammen bringen die beiden es, nach Angaben von Kia, auf eine Systemleistung von 141 PS – und drücken den Spritverbrauch nach unten.

Aber nicht nur das lässt sicherlich so manches Autofahrerherz höher schlagen. Der mit 4,60 Meter Länge große Kompaktwagen ist außerdem praktisch, sieht gut aus und bietet bereits ab der Basis-Version „Vision“ serienmäßig einige „technische Helferlein“ wie etwa den aktiven Spurhalteassistenten mit korrigierendem Lenkeingriff, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarner mit Bremseingriff, Tempomat, inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer, die LED-Frontscheinwerfer oder Rückfahrkamera.

In der von den FN getesteten Ausstattungsvariante „Spirit“ sind zudem Assistenzsysteme wie Fußgänger-/Fahrraderkennung und Warnung durch Lenkradvibration, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage samt Stop- und Go-Funktion, Querverkehrwarner zur Erkennung von Fahrzeugen im toten Winkel beim Querausparken, Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner und Stauassistent inklusive. Wer will, kann sich noch weitere Ausstattungspakete hinzukaufen.

Doch der Koreaner überzeugt nicht nur durch „innere Werte“. Auch optisch macht er was her. Mit seiner markanten Front mit dem geschlossenen Kühlergrill in Wabenoptik, den spitz nach vorne gezogenen Scheinwerfern und dem kleinen Dachspoiler wirkt er sportlich und elegant zugleich.

Das gilt auch für den hochwertig gestalteten Innenraum. Die Sitze bieten einen guten Seitenhalt. Die Kopf- und Beinfreiheit passt vorne und hinten. Großgewachsene Fahrer würden sich aber sicherlich über eine längere Beinauflage freuen.

Kaum etwas zu meckern gibt es am Kofferraum. Die Ladekante ist angenehm niedrig, und durch das Umklappen der Rückbank entsteht eine ebene Ladefläche. Das Kofferraumvolumen mit 437 bis 1506 Litern (bei umgeklappter Sitzbank) fällt beim Plug-in-Hybrid-Sportswagon kleiner aus als bei einem „normalen“ Ceed mit herkömmlichem Antrieb. Doch darf man nicht vergessen, dass der Laderaum mit dem Akku „geteilt“ werden muss.

Der ist teilweise unter dem Kofferraumboden eingebaut. Bei der Verbrenner-Variante kann dieser Platz als zusätzlicher Stauraum genutzt werden.

Hingucker im Sportswagon ist der große Touch-Bildschirm. Er bietet eine gute Übersicht über alles, was im Ceed gerade „läuft“. Wer will, kann den Monitor in drei Ebenen teilen, und hat so etwa Daten zum Radiosender, die Landkarte zur Navigation, den Ladestand des Plug-in-Hybrid-Akkus, die rein elektrische Reichweite sowie die Entfernung zur nächsten Ladesäule gleichzeitig im Blick.

Doch keine Angst. Sollte diese noch weit weg, der Akku aber bereits leer sein, ist das für den Sportswagon kein Problem. Denn in dem Fall schaltet er automatisch von Strom auf Benzin um. Das macht er auch, wenn die Kraft des Elektromotors nicht für einen Zwischenspurt ausreicht. Im Test schaffte der Kombi im Stadtverkehr und über Land mit einer Stromladung rein elektrisch 51 Kilometer (Reichweite nach Angaben von Kia bis 60 Kilometer). Zugegeben, die Fahrweise war moderat.

Der praktische Packesel mag es eher gemütlich. Laufruhig liegt er gut auf der Straße, meistert jede Kurve problemlos. Drückt man aber aufs Gas, fühlt es sich an, als würde er ein wenig überlegen, ob er wirklich loslegen soll. Doch dann gibt er sich leicht murrend einen kleinen Ruck und zeigt, was er kann. Dummerweise schnellt dann aber nicht nur die Tachonadel nach oben. Auch die Sprit- beziehungsweise Stromverbrauchsanzeige geht schnell in die Höhe. So kam der Sportswagon im Test bei hohem Benzinanteil und laufender Klimaanlage auf 4,4 Liter im Schnitt. Wer den Ceed jedoch nicht immer bis zum Anschlag antreibt und eher gelassen – ohne jedoch zu schleichen – unterwegs ist, wird umgehend belohnt: Durch Rekuperation wird die „leergesaugte“ Batterie relativ schnell wieder zwischen zehn und 20 Prozent aufgeladen. Das reicht, um kurze Strecken in der Stadt rein elektrisch zu fahren.

Preislich ist der kompakte Kombi bei einem Grundpreis von 34 990 für die Ausstattungslinie „Vision“ und 36 190 Euro für den „Spirit“ (Testwagenpreis mit weiteren Optionen: 39 750 Euro) auf den ersten Blick kein Schnäppchen. Zieht man aber die beim Kauf eines E-Autos vom Staat gezahlte Umweltprämie ab, sieht die Rechnung schon besser aus. Wer den Wagen gewerblich nutzt, profitiert zudem von einem Steuervorteil. Und die von Kia für sieben Jahre gewährte Herstellergarantie, die ebenso für die Batterie gilt, ist auch nicht schlecht.

