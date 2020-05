Prima Klima im Duster Deal

Mit einem neuen Sondermodell will Dacia den Erfolg seines Kompakt-SUV Duster unterfüttern: Der Duster Deal ist ab 12.900 Euro zu haben - Klimaanlage inklusive.



Renault-Tochter Dacia verspricht für den Deal einen Preisvorteil von 800 Euro. Er basiert auf der Ausstattungsversion Essential, hat also unter anderem das Audiosystem Dacia Plug & Radio, eine Dachreling und elektrische Fensterheber vorne an Bord, plus eine Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und das LED-Tagfahrlicht.



Motorisiert ist der Spezial-Duster wahlweise mit dem 101 PS starken Turbobenziner TCe 100, dem gleich starken, bivalenten Flüssiggasmotor TCe 100 ECO-G und mit der Dieselvariante Blue dCi mit 116 PS.

