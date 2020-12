PSA-Sondermodelle: Surfer-Style und Kunstgeschichte

Aus dem Hause PSA gibt es kurz vor Weihnachten 2020 noch zwei Sondermodelle: Zum einen schicken Citroen und das Surfer-Label Rip Curl den Berlingo Rip Curl ins Rennen um die Gunst der Käufer. Auch von DS Automobiles gibt es eine Sonderedition.



Die Sonderserie Rip Curl soll für Abenteuerlust, Freizeit, Komfort und Aktivitäten mit der ganzen Familie stehen. Konkret bietet der Sonder-Berlingo drei Einzelsitze in Reihe zwei, einen lichtdurchfluteten Innenraum, eine separat zu öffnende Heckscheibe, ein Volumen von bis zu 4.000 Litern und bis zu 18 nützliche Fahrerassistenzsysteme. Der Berlingo Rip Curl ist ab sofort bestellbar; die Preise beginnen bei 25.802,79 Euro.



Ebenfalls ab sofort können DS-Kunden das Sondermodell DS7 Crossback E-Tense 4x4 Louvre bestellen. Damit will DS Automobiles allen Fans des berühmten Pariser Museums ein Stück Kunstgeschichte direkt ins Auto bringen.



So genügt zum Beispiel eine Berührung auf dem zentralen Touchscreen, um 182 Kunstwerke des Louvre abzurufen und informative und spannende Podcasts zu erleben. Zusätzlich wartet das Modell innen wie außen mit zahlreichen Design-Zitaten auf, die an das wohl berühmteste Kunstmuseum der Welt erinnern. Der Kundenpreis liegt bei 62.340 Euro.

Montag, 14.12.2020