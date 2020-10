Qashqai-Trio rollt heran

Shiro, Zama und Akari: Nissan schickt gleich drei Sondermodelle des Qashqai an den Start. Die drei Editionen sind ab sofort zu Preisen ab 26.548 Euro bestellbar.



Den Vortrieb übernimmt ein DIG-T-Turbobenziner: Aus 1,3 Liter Hubraum schöpft der Vierzylinder wahlweise 103 kW/140 PS oder 116 kW/158 PS. Während die Einstiegsversion an ein Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt ist, übernimmt in der stärkeren Ausführung das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe die Kraftübertragung.

