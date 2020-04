Quartals-Bilanz: Renault meldet Zoe-Rekord

Die Zeiten sind hart für Autohersteller und -händler. Aber die Quartals-Bilanz für den vollelektrischen Renault Zoe kann sich dennoch sehen lassen. So ist die Zahl der Zulassungen in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um satte 56 Prozent auf 4.234 Exemplare gestiegen.



Damit lag der Elektro-Marktanteil des Zoe Ende März 2020 bei 15,8 Prozent. "Erst im Februar hatte Deutschlands meistgekauftes Elektroauto 2019 als erster Elektro-Pkw im deutschen Markt die Marke von 30.000 verkauften Einheiten geknackt", heißt es bei Renault Deutschland. Unterm Strich wurden seit dem Marktstart im Jahr 2013 rund 31.400 Zoe in Deutschland zugelassen. Und: Im Januar 2020 hatte der Zoe mit 1.800 Zulassungen das bislang beste Monatsergebnis eingefahren.



Wichtig ist den Automanagern der Hinweis, dass Kunden trotz der derzeit geltenden Beschränkungen einen Zoe erwerben können. Wer einen Neu- oder Gebrauchtwagen suche, finde aktuelle Angebote unter www.renault.de/aktuelle-angebote oder unter https://gebrauchtwagen.renault.de/. Unter www.renault.de könnten Broschüren und Preislisten angefordert werden. "Damit ausgestattet, können Kunden ihre Anfragen jederzeit digital an den Handel stellen", heißt es.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 15.04.2020