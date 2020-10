Raritäten mit hoher Performance

Zwei Editionsmodelle gehen an den Start: Vom BMW X5 M Competition und dem BMW X6 M Competition gibt es jetzt die sogenannte First Edition. BMW will damit den individuellen Charakter der beiden M Automobile im Oberklasse-Segment der Sports Activity Vehicles (SAV) und Sports Activity Coupés (SAC) unterstreichen.



Beide haben einen V8-Motor mit zwei Turboladern, Hochdrehzahlkonzept und einer Leistung von 460 kW/625 PS, ein M spezifisches Fahrwerk und das Allradsystem M xDrive. Die beiden Editionsmodelle werden in einer auf jeweils 250 Exemplare limitierten Auflage im US-BMW Werk Spartanburg produziert und sind von sofort an bestellbar.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 20.10.2020