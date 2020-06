Raststätten machen sich bereit für Reisende

Bald dürfen wieder alle Bundesbürger ins Ausland reisen. Wenn die Reisewarnungen am 15. Juni aufgehoben werden, wird das Auto für viele Reisende aus Sicherheitsgründen das Verkehrsmittel der Wahl sein. Wichtiger Anlaufpunkt zum Tanken, Entspannen und Essen sind auf den Reisen die Raststätten im Netz von Tank & Rast. Die gute Nachricht dabei: Bereits jetzt sind rund 80 Prozent der Raststättenbetriebe wieder geöffnet. Spätestens ab 15. Juni werden wieder alle Standorte zur Verfügung stehen



Damit ist sichergestellt, dass es Reisenden auf der Autobahn an nichts fehlt und dass Pausen in der neuen Normalität angenehm und entspannend sind. Dafür sorgt unter anderem ein umfassendes gastronomisches Angebot, inklusive vielfältiger "to go"-Gerichte. Bei der Eröffnung der Raststätten steht vor allem eines im Vordergrund: die Sicherheit der Reisenden und der Servicekräfte. Die üblichen Hygienemaßnahmen aus der Gastronomie werden selbstverständlich dabei auch an den Betrieben von Tank & Rast umgesetzt, unter anderem Abstandsregeln, Gebrauch von Mund- und Nasenbedeckung und erhöhte Reinigungen. Zudem können die Gäste vom kontaktlosen Bezahlen an der Raststätte Gebrauch machen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 09.06.2020