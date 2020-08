Red Dot-Award für Polestar

Ehre, wem Ehre gebührt: Polestar wurde im diesjährigen Brands & Communication-Wettbewerb des international renommierten Awards von Red Dot unter anderem als "Marke des Jahres 2020" ausgezeichnet. Der Preis wird von Red Dot "für außergewöhnlich gut gestaltete Markenkommunikation vergeben". Er geht an "die beste Marke einer Branche, die es schafft, ein einheitliches Markenimage über verschiedene Kanäle in ihrer Kommunikation hinweg darzustellen".



Die Jurymitglieder sichteten und bewerteten vor ihrer Entscheidung exakt 6.992 Beiträge, die zu einer Online-Jury-Sitzung eingereicht wurden. Polestar wurde als "Brand of the Year" anerkannt, weil die Marke "ein einheitliches Markenimage über verschiedene Kanäle hinweg kommunizieren konnte".



"Es ist eine Ehre, von Red Dot zur Marke des Jahres gekürt zu werden", kommentiert Polestar-Chef Thomas Ingenlath. Neben dem Hauptpreis wurde das junge Unternehmen für seine Beständigkeit in Bezug auf Designqualität und kreative Leistung als "Best of the Best" ausgezeichnet. Für das Polestar 2-Designbuch, das 2019 produziert wurde, erhalten die Autobauer einen weiteren Red Dot-Award: den für Kreativität und Ausarbeitung.

Montag, 03.08.2020