Reichlich Pferdestärken für den Pferdeanhänger

Wer Pferde transportiert, stellt automatisch hohe Ansprüche an sein Auto. Zum einen benötigt das Zugfahrzeug eine hohe Anhängelast, da Pferdeanhänger mit oft bis zu 2,7 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht sehr schwer sind. Zusätzlich müssen das Equipment, Sattel, Reiterstiefel und anderes Zubehör im Kofferraum Platz finden, denn in der Regel reicht der Stauraum im Hänger dafür nicht aus. Der ADAC hat Modelle zusammengestellt, die sich für den Transport von Pferden besonders gut eignen.



Die ausgewählten Fahrzeuge verfügen jeweils über einen Kofferraum von mindestens 360 Liter Stauvolumen und können mindestens 2,2 Tonnen ziehen. Außerdem sind alle Modelle mit kräftigen Dieselmotoren und Automatik sowie - zumindest optional - mit Allradantrieb verfügbar.



Angesichts der hohen Anforderungen an Kraft und Raum eignen sich besonders SUV für den Pferdetransport. Doch klassische Geländewagen und große Kombis erfüllen ebenfalls häufig die geforderten Kriterien.



SUV: Viele große und PS-starke Autos erfüllen die Anforderungen an Kofferraumgröße und Leistung. Die meist komfortablen Fahreigenschaften erleichtern darüber hinaus die Fahrt mit dem Hänger. Laut ADAC geeignet sind: Audi Q5 und Q7, BMW X3 und X5, Jaguar F-Pace, Jeep Grand Cherokee, Mercedes GLC und GLE, Seat Tarraco, Volvo XC90 und VW Touareg.



Geländewagen: Eine hohe Anhängelast, ein robuster Aufbau und ausgeklügelte Allradsysteme überzeugen vor allem in unwegsameren Einsatzbereichen. Auf der Liste: Jeep Wrangler Unlimited, Land Rover Defender und Discovery.



Kombis: Die klassischen Kombis eignen sich vor allem für diejenigen, die auf einen großen Kofferraum Wert legen, aber den Kauf von SUV oder Geländewägen ablehnen. Dabei spricht für den Kombi, dass sie in der Regel deutlich verbrauchsärmer sind. Auf der Liste: Opel Insignia Sports Tourer, Volvo V90 und VW Passat.



Vans: Durch das große Platzangebot können auch fünf bis sieben Personen mit dem Pferd unterwegs sein. Abseits des Pferdetransports sind Vans vor allem für Familien gut geeignet. Der ADAC rät zu VW Sharan und Seat Alhambra (baugleich mit VW Sharan).

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 24.07.2020