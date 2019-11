Reichlich schlechte Noten für Scheibenreiniger

Saubere Scheiben und gute Sicht sind in den Wintermonaten überlebenswichtig. Deshalb haben die GTÜ und Auto Bild zehn gängige Scheibenreiniger-Fertigmischungen getestet. Beängstigend: "Mehr als die Hälfte der getesteten Produkte konnten mit ihrer schwachen bis mangelhaften Reinigungsleistung nicht überzeugen", so die Experten.



Besonders schlechte Resultate erzielten die "nicht empfehlenswerten" Reiniger Ernst Eisfrei, All Ride Frostschutz und Nigrin Performance Scheiben-Frostschutz Energizer. Sie versagten laut GTÜ auf ganzer Linie. Selbst nach zehn Wischgängen verschmierten sie teilweise die Scheibe mehr, als dass sie für klaren Blick sorgten.



Mit der Note "bedingt empfehlenswert" schnitten bei dem Vergleich die Fertigmischungen Cartechnic Scheibenreinigerzusatz Frostschutz, Pure Work Frostschutz (Penny), Shell Easy Clean Winter Klarsicht und Total Wash Scheibenfrostschutz ab. An die Spitze schaffte es das "sehr empfehlenswerte" Sonax Antifrost & Klarsicht. "Empfehlenswert" sind Aral Klare Sicht Winter-Fertigmix und Klarblick RobbyRob Scheibenfrostschutz.

