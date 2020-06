Rekord-Ergebnis für Mitsubishi Space Star

Es gibt auch positive Nachrichten in Krisenzeiten: Mit 2.047 verkauften Modellen ist der Mitsubishi Space Star im Mai 2020 der meistverkaufte Pkw auf dem deutschen Privatmarkt.



Und damit nicht genug: Auf dem Gesamtmarkt, also mit den gewerblichen Zulassungen, ist der kleinste Mitsubishi das beliebteste japanische Modell: In diesem Ranking landet der Bestseller mit 2.595 Neuzulassungen auf dem neunten Platz.



Insgesamt verkaufte Mitsubishi im Mai in Deutschland 4.146 Fahrzeuge "und baut seine Position als zweitgrößter japanischer Automobilhersteller aus", wie es beim deutschen Importeur, der MMD Automobile GmbH im hessischen Friedberg, heißt. Die Marke ist damit achtgrößter Automobilimporteur in Deutschland.

