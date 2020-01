Renault Captur 2 rollt an

Die 2. Generation des Renault Captur geht nun in Deutschland an den Start. Das französische City-SUV hat ein großes Set an Extras an Bord. Im Rahmen eines Tags der offenen Tür präsentieren die teilnehmenden Renault-Partner den komplett neu entwickelten Nachfolger erstmals einer breiten Öffentlichkeit.



Renault will durch noch prägnanteres Design, ein komplett neues Interieur in hoher Qualitätsanmutung, neue Infotainment-Systeme und eine rundum erneuerte Antriebspalette punkten. Als erstes Renault-Modell erhält der neue Captur künftig auch einen Plug-Hybrid-Antrieb. Mit mehr als 1,2 Millionen verkauften Einheiten gilt der Captur als Europas Bestseller unter den City-SUVs. Weltweit wurden bereits rund 1,5 Millionen Exemplare verkauft.



Der neue Captur besitzt ab dem Ausstattungsniveau "Intens" eine Klimaautomatik und LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent. Mit der Premiere der neuen Modellgeneration prescht der Captur auch beim On-Board-Infotainment hervor. Das neu entwickelte Online-Multimediasystem "Easy Link" erlaubt Navigations- und Software-Updates "over the air".

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 03.01.2020