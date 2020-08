Renault Clio: Mit 30 schon Multimillionär

Was für eine Karriere über drei Jahrzehnte - und noch lange kein Ende in Sicht: Vor 30 Jahren löste der Renault Clio den R 5 ab. Inzwischen wurden mehr als 15 Millionen Exemplare produziert und der Clio ist in seiner jetzt fünften Generation fitter und moderner denn je.



Der beliebte Kleinwagen gilt als meistverkauftes französisches Automobil aller Zeiten und brachte es wiederholt zum bestverkauften Pkw-Modell in Europa. Nicht nur den Kunden gefiel sein Konzept von Anfang an: Kaum auf dem Markt, wurde der als Drei- und Fünftürer erhältliche Clio von der Fachpresse zum "Auto des Jahres 1991" gewählt.



"Nach sieben Produktionsjahren und über vier Millionen produzierten Exemplaren folgt 1998 die zweite Modellgeneration", heißt es bei den Franzosen. Die profilierte sich dank Antiblockiersystem sowie Front- und Seitenairbags ab Werk "als neuer Maßstab für Sicherheit im B-Segment. Dank der von 3,7 auf 3,77 Meter gestiegenen Außenlänge wartete die zweite Modellgeneration außerdem mit einem größeren Platzangebot auf", erklärt ein Renault-Sprecher.



Der im Herbst 2005 erschienene Clio III lockt mit neuen Ausstattungs- und Sicherheitsmerkmalen wie Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer und bis zu acht Airbags. Folgerichtig schaffte er als erster Kleinwagen überhaupt im Juni 2005 die Maximalwertung von fünf Sternen im Euro NCAP-Crashtest.



Die auf 4,06 Meter gewachsene vierte Generation setzte ab Herbst 2012 auf ein ganz neues Design, moderne Downsizing-Motoren und Effizienztechnologien wie die Start- & Stop-Automatik. Die Anfang 2019 vorgestellte fünfte Clio Generation verfügt über Innovationen wie den Autobahn- und Stauassistenten. Der gerade gestartete Clio E-Tech mit Hybridantrieb ist das jüngste Mitglied der erfolgreichen Baureihe.

