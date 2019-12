Renault: "Easy Link" soll Entertainment vereinfachen

Renault will den nächsten Schritt zum voll vernetzten Auto gehen. Dafür werden die Modelle Clio, Captur und Zoe mit dem Online-Multimediasystem "Easy Link" ausgestattet. Das System basiert auf einer 4G-Plattform und soll flotte Datenübertragung in Form schnellerer Internetverbindungen ermöglichen.



Wichtige Neuerung ist das automatische Aufspielen von Navigations- und Software-Updates über eine Funkschnittstelle ("over the air?) wie bei einem Smartphone. Dies betrifft auch bereits aufgespielte Apps und Services. Dadurch ist der Nutzer immer auf dem neuesten Stand. Updates des Kartenmaterials erfolgen halbjährlich, Software-Updates drei- bis viermal pro Jahr.



Außerdem soll auch die Nutzerfreundlichkeit steigen, was mit weniger Bedienschritten als bisher zum Ausdruck kommt. Und: "Easy Link" erlaubt die Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto.

