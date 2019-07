Renault mit zwei limitierten Sondermodellen

Renault bringt zwei limitierte Sondermodelle auf den Markt. Ab sofort sind der Scénic und Grand Scénic Black Edition erhältlich. Das Besondere der beiden Editionen ist die Optik mit schwarzen Designelementen, dunkel getönten Fenstern an den Seiten und am Heck sowie Zweifarblackierung und schwarz eingefasste Voll-LED-Scheinwerfer. Plus: 20-Zoll-Leichmetallfelgen "Black Edition" in Schwarz.

