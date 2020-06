Renault: Neuer Chef übernimmt das Steuer

Der erste Arbeitstag des neuen Renault-Chefs Luca de Meo rückt näher. Ab dem 1. Juli 2020 soll der Italiener den französischen Autokonzern als Vorstandsvorsitzender in eine erfolgreiche Zukunft führen. Klar ist aber auch: Der 52-Jährige übernimmt das Steuer in einer stürmischen Zeit für die gesamte Branche.



Luca de Meo war zuletzt Vorstandsvorsitzender von Seat. Die aktuelle Interim-Vorstandsvorsitzende Clotilde Delbos wird zum gleichen Zeitpunkt bei Renault die Position der Deputy Chief Executive Officer einnehmen. Das teilte der Autobauer jetzt mit.



Luca de Meo wurde 1967 in Italien in Mailand geboren und schloss sein Studium der Betriebswirtschaft in Mailand ab. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Autobranche und startete seine Karriere bei Renault. Danach wechselte de Meo zu Toyota Europe und dann zum Fiat-Konzern, wo er die Marken Lancia, Fiat und Alfa Romeo leitete.



2009 wurde Luca de Meo Marketing-Direktor beim Volkswagen-Konzern. Im Jahr 2012 übernahm er dann die Position des Vorstandsmitglieds für Vertrieb und Marketing bei Audi. Vom 1. November 2015 bis Januar 2020 war er schließlich Vorstandsvorsitzender der spanischen VW-Tochter Seat.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 25.06.2020