Renault zeigt neuen R5

Brühl.Bringt Renault den Kleinwagen R5 wieder? Könnte sein, zumindest enthüllten die Franzosen kürzlich den Renault 5 Prototype. Das vollelektrische Konzeptauto orientiert sich eindeutig am klassischen Knuddeldesign des R5. Den erfolgreichen Kleinwagen baute Renault von 1972 bis 1996 und machte ihn in der Werbung zum „kleinen Freund“. Die Studie weckt mit den breit ausgestellten Kotflügeln zudem Erinnerungen an den Sportwagen R5 Turbo, der sich auch im Renneinsatz austoben durfte.

Modell wird 50 Jahre alt

Die Studie sei von der Vergangenheit inspiriert, orientiere sich dabei aber entschieden Richtung Zukunft und stehe exemplarisch für die neue Ausrichtung der Marke, so der Hersteller. Zu einer etwaigen Serienproduktion hat Renault Deutschland allerdings noch keine Informationen vorliegen. Allerdings feiert das Ur-Modell 2022 sein 50-jähriges Jubiläum – das wäre zumindest ein passender Zeitpunkt für eine Neuauflage. tmn

Ob dem Konzeptauto Renault 5 Prototype ein Serienmodell folgt, ist unklar. © dpa

