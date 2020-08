Renault Zoe: Der leise Riese

Auf den Zoe ist bei Renault Verlass. Der kleine Hoffnungsträger wächst in der Corona-Krise über sich hinaus. 5.307 Kaufanträge und 2.854 Zulassungen gehen in Deutschland auf das Konto des Stromers. Laut Renault sind dies neue Monatsrekorde. Die Kaufanträge lagen sogar rund zehnmal höher als im Juli 2019. Und die Zulassungen überschritten erstmals überhaupt die Marke von 2.000 Einheiten.



Damit steht der Zoe bei den Elektroautos auf der Pole Position in Deutschland. "Wir haben im Juli so viele Zoe in Deutschland verkauft wie noch nie und mehr als in jedem anderen Land in Europa", sagt Renault Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz. Jeder vierte im Juli 2020 auf dem deutschen Markt verkaufte Renault sei damit ein Elektroauto gewesen, so Hochgeschurtz: "Das schafft derzeit kein anderer Volumenhersteller. Wir stellen insgesamt fest, dass sich die Kundennachfrage belebt."



Seit Ende 2019 ist der aktuelle Zoe am Start. Das Fahrzeug soll laut Hersteller auf eine Reichweite von bis zu 395 Kilometer im WLTP-Testzyklus kommen. In der zweiten Jahreshälfte 2020 will Renault seine Elektro-Offensive fortsetzen. Dazu zählt auch die schrittweise Hybridisierung der Modellpalette.



Schon in den nächsten Wochen feiern der Captur Plug-in-Hybrid, der Megane Plug-in-Hybrid und der Clio Hybrid ihren Marktstart. Dazu gesellt sich bis zum Jahresende 2020 der neue vollelektrische Twingo Electric. Bis 2022 will die Renault-Gruppe nach eigenen Angaben ihr Angebot weltweit auf acht rein elektrische und zwölf elektrifizierte Modelle erweitern.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 13.08.2020