Renault Zoe: Der nächste Zulassungs-Rekord

Der Renault Zoe fährt in Deutschland immer neue Rekorde ein. Die Verkaufs-Statistik für den leisen Zulassungs-Riesen aus Frankreich liefert Monat für Monat weitere Höchststände, dabei nimmt die Dynamik deutlich erkennbar immer stärker zu. Bis hin zum vorläufigen Spitzenergebnis vom Oktober 2020.



Im Vormonat hat der Zoe nämlich ein Allzeithoch geschafft und eine bisher unerreichte Bestmarke geknackt: Mit 5.014 Zulassungen hat der kompakte Stromer erstmals seit seinem Start vor sieben Jahren auf dem deutschen Markt mehr als 5.000 Neuzulassungen in einem Kalendermonat zu verzeichnen.



"Das ist auch markenübergreifend ein neuer Rekord für ein Elektromodell", freut man sich bei Renault Deutschland. Mit diesem Traum-Ergebnis platziert sich der Zoe im Oktober auf Rang sieben der Pkw-Zulassungen und damit unter die Top zehn aller in Deutschland verkauften Modelle. Und auch im Privatkunden-Markt gelang dem Zoe eine eindrucksvolle Leistung: nämlich der Sprung auf Platz zwei knapp hinter dem VW Golf.



"Gleichzeitig markiert die Zahl von 5.014 zugelassenen Fahrzeugen modellbezogen das beste Verkaufsergebnis für ein Renault-Modell in den letzten zehn Jahren", heißt es beim Importeur. Mit seinem über 20.000 Zulassungen bis Ende Oktober bleibt der Zoe im laufenden Jahr trotz der stark wachsenden Zahl an Mitbewerbern auf Platz eins aller E-Autos hierzulande.



Schon im Juli 2020 hatte Uwe Hochgeschurtz, der Vorstands-Vorsitzende der Renault Deutschland AG, im Halbjahres-Interview mit dem Motor-Informations-Dienst (mid) erklärt: "Besonders gefreut hat mich, dass unsere Elektroautos kräftig zugelegt haben. Während der Automobilmarkt in Deutschland stark zurückgegangen ist, konnten wir mit dem Zoe um 27 Prozent wachsen und so viele Zoe verkaufen wie noch nie in einem ersten Halbjahr."



Seitdem hat der Erfolgs-Stromer immer mehr Grund zur Freude bereitet. Beflügelt durch den staatlichen Umweltbonus von 6.100 Euro, der von Renault auf volle 10.000 Euro aufgerundet wird, und die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer um drei Prozent wurde schon im September 2020 mit 3.600 Zulassungen ein neuer Monats-Bestwert aufgestellt. Jetzt sind es schon mehr als 5.000 neue Zoe - und die Nachfrage steigt weiter.



Ein wichtiger Grund für die Erfolgsgeschichte ist auch die Tatsache, dass Renault mit dem neuen Zoe seit Ende 2019 ein deutlich verbessertes Angebot macht: Der Stromer schafft bis zu 395 Kilometer Reichweite im WLTP-Testzyklus und bietet zahlreiche technische Innovationen, ein neues Interieur und ein frisches, sympathisches Design.



Und der Zoe ist erst der Anfang. Schon in den nächsten Wochen setzt der französische Hersteller seine Elektro-Offensive fort. Etwa durch die schrittweise Hybridisierung der Modellpalette. So sind seit kurzem Captur Plug-in-Hybrid, Megane Plug-in-Hybrid und Clio Hybrid am Start. Und schon Mitte November 2020 feiert der neue, vollelektrische Twingo Electric Premiere.



Die mittelfristige Perspektive: Bis 2022 will die Renault Gruppe ihr Angebot weltweit auf acht rein elektrische und zwölf elektrifizierte Modelle erweitern. Der Erfolgs-Typ Zoe bekommt noch viele Geschwister.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 03.11.2020