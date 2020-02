Renaults "Glücksbringer" wird sicherer

Renault will den Talisman sicherer und komfortabler machen. Deshalb statten die Franzosen die Coupe-Limousine und den Kombi Grandtour mit neuen Fahrassistenzsystemen und dem Online-Multimediasystem "Easy Link" aus. Der aktualisierte "Glücksbringer" ist ab Juni 2020 erhältlich.



Das Fahrerassistenzsystem kann das Fahrzeug auf Straßen mit Fahrbahnmarkierungen komplett übernehmen, beschleunigen, bremsen und selbstständig lenken und markiert damit eine wichtige Etappe auf dem Weg zum automatisierten Fahren.



Der ebenfalls neue Querverkehr-Warner warnt beim Rückwärtsausparken durch optische Signale in den Außenspiegeln vor Fußgängern und Fahrzeugen, die von der Seite kommen. Auch der erweiterte Notbremsassistent mit Fußgängererkennung sowie der Spurhalte-Warner inklusive Spurhalte-Assistent, der korrigierend in die Lenkung eingreifen kann, ergänzen auf Wunsch die Ausstattung. Dazu kommt die Müdigkeitserkennung, und der noch präziser arbeitende Toter-Winkel-Warner funktioniert jetzt mit Radar - statt wie bisher mit Ultraschallsensoren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 26.02.2020