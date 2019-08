Rennfahrer in der virtuellen Welt

Wenn es darum geht, neue Renstrecken im Handumdrehen kennenzulernen, setzen sich auch die Profis gerne mal in einen Rennsimulator. So tauschen jetzt BMW-Werksfahrer ihre Cockpits gegen einen Simulator. Bruno Spengler und Nick Catsburg messen sich im Rahmen der SimRacing Expo am Nürburgring als "BMW Team Green Hell" mit einigen der besten Sim-Racer der Welt.



"Sim-Racing ist eine meiner großen Leidenschaften, und ich freue mich sehr, dass ich dank der Unterstützung durch BMW Motorsport die Möglichkeit habe, am Nürburgring gemeinsam mit Bruno gegen einige der besten Sim-Racer der Welt anzutreten", sagt Catsburg.



Beim "ADAC Digital GT500" sind insgesamt 24 hochklassige Teams aus aller Welt am Start. Dazu zählen auch die Gewinner des "BMW 120 at Le Mans", Laurin Heinrich und Alexander Voss vom Williams Esports Team. Die beiden waren als Belohnung für ihren Triumph im Mai von BMW Motorsport als VIP-Gäste zu den 24 Stunden von Le Mans eingeladen worden.



Spengler und Catsburg bestreiten das Rennen in einer originalgetreuen virtuellen Version des BMW M8 GTE, mit dem beide Fahrer bereits reale Rennerfahrung gesammelt haben. Die Basis für das Rennen bietet die weltweit führende Sim-Racing-Plattform iRacing.



Das "ADAC Digital GT500" findet am 31. August 2019 als einer der Höhepunkte der SimRacing EXPO am Nürburgring statt. Das Preisgeld beträgt 5.000 Euro.

