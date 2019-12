Richtig robustes Raumwunder

Mit dem Tarraco hat Seat ein wahres Raumwunder im Programm. Bei einer Länge von 4,74 Metern bietet das SUV 760 Liter Kofferraum und trotzdem noch große Beinfreiheit für die Fondspassagiere.

Mit seinem bullig, markanten Design hebt sich der Seat Tarraco schon äußerlich etwas von seinen Konzernbrüdern im SUV-Segment ab. Dennoch lässt das Äußere nicht sogleich auf seine inneren Werte schließen.

In der Ausstattungslinie Xcellence nimmt man Platz auf „komfortablen Sportsitzen“, was sich eigentlich widerspricht, in diesem Fall aber absolut zutreffend ist.

Das Armaturenbrett wirkt, wie auch der gesamte Innenraum, aufgrund der verwendeten Materialien sehr hochwertig. Gleiches gilt für die Verarbeitungsqualität in dem geräumigen SUV.

Das Urteil aus früheren Zeiten, dass die Fahrzeuge der Konzernmarken Seat und Skoda schlechter verarbeitet sind, gehört schon lange der Vergangenheit an.

Allenfalls die Holzdekorleiste im Armaturenbrett trifft nicht unbedingt jedermanns Geschmack und mag nicht so recht an echtes Holz erinnern.

Anstelle eines Tachos blickt der Fahrer auf ein volldigitales Kombiinstrument, „Virtual Cockpit“ genannt, mit einer Größe von stattlichen 10,5 Zoll. Über der Mittelkonsole findet man zusätzlich einen acht Zoll großen Touchscreen. Das darauf laufende Navigationsprogramm ist ab 420 Euro zu haben.

Alle Schalter im Tarraco sind übersichtlich auf der Mittelkonsole angeordnet. Bei umfangreicher Ausstattung kommt da schon einiges zusammen.

Das Fahrverhalten des Tarraco ist ansprechend. Besonders mit dem getesteten 190 PS-Diesel kommt er gut und schnell zur Sache. Acht Sekunden bis zum Erreichen der 100 km/h-Marke sind für ein Fahrzeug dieser Klasse mit einem Leergewicht von 1816 Kilogramm ordentlich.

Bei schnell gefahrenen Kurven sind kaum Wankbewegungen zu verzeichnen. Gutes Handling vermittelt der Tarraco zudem trotz seiner Abmessungen im dichten Stadtverkehr. Der Testverbrauch von 8,2 Litern Diesel auf 100 Kilometern erscheint mit Blick auf das zu bewegende Gewicht und die Ausmaße vergleichsweise gering.

Zu haben ist der stattliche Seat mit einem 150 PS starken Benziner ab 29 980 Euro. Für 800 Euro Aufpreis wird aus dem Fünf- ein Siebensitzer. Allerdings verkleinert sich dann der Kofferraum um 60 auf – immer noch üppige – 700 Liter. Der Fußraum im Fonds ist trotz des großen Kofferraums noch stattlich und entspricht dem von wesentlich längeren Fahrzeugen. Insgesamt beträgt das Ladevolumen bei umgeklappten Fondsitzen sogar 1920 Liter. Eine Anhängerkupplung kostet 850 Euro Aufpreis. Ziehen darf der Tarraco damit bis zu 2300 Kilogramm.

In der Grundausstattung Style ist das robuste Seat-SUV schon aufgrund seiner vielen sicherheitsrelevanten Features sehr gut ausgestattet. Notrufsystem, Verkehrszeichenerkennung, Voll-LED-Scheinwerfer, automatische Distanzregelung, Stauassistent, Fußgängererkennung mit Notbremsung bei geringer Geschwindigkeit, und eine Crash-Erkennung mit Gurtstraffung gehören unter anderem zum Lieferumfang.

Die Style-Version des Tarraco ist nur mit dem 150 PS-Benziner (ab 29 980 Euro) und der gleichstarken Dieselmaschine (ab 34 180 Euro) erhältlich. Als Allrad kostet er 4700 Euro mehr. In der Xcellence-Version ist das SUV ab 33 880 Euro zu haben. Für den 190 PS-Diesel mit Allradantrieb und Siebengang-DSG-Automatik (Testversion) werden mindestens 44 230 Euro fällig. Die 40 PS mehr Leistung schlagen dabei mit 1850 Euro zu Buche.

Wie alle Hersteller lässt sich auch Seat dabei die veränderte Motorsteuerung recht ordentlich bezahlen. Denn die Aggregate sind wohl weitestgehend identisch. In der Xcellence-Variante sind 19-Zoll-Räder, automatische Distanzregelung, Einparkhilfe vorne und hinten, elektrische Heckklappe, Drei-Zonen-Klimaautomatik, Rückfahrkamera und schlüsselloses Schließ- und Startsystem serienmäßig. 20-Zoll-Räder kosten 980 Euro, eine Rundumkamera 360 Euro und eine andere Farbe als das serienmäßige „Uranograu“ 620 Euro Aufpreis. Verschiedene Pakete vermindern die Einzelpreise ein gutes Stück. Seat gewährt vier Jahre Garantie.

Der Tarraco punktet nicht nur mit viel Platz, ansprechenden Fahreigenschaften und geringem Verbrauch, sondern auch mit einem gegenüber seinen deutschen Konzernbrüdern besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dem Seat-Slogan „Ein SUV für alle, die mehr wollen“ kann man sich nur anschließen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019