Robuster Reifen fürs Gelände

Wer mit seinem Fahrzeug oft im Gelände unterwegs ist, weiß die Vorzüge von robusten Reifen zu schätzen. Für alle Naturburschen komplettiert Hankook jetzt seine Off-Road-Palette 2020 mit einem neuen All-Terrain-Reifen für 4x4 Fahrzeuge.



Der neue Dynapro AT2 ist als Nachfolger des weltweit über lange Jahre sehr erfolgreichen Profils Dynapro AT M wieder besonders robust ausgelegt. Damit sollen die Bedürfnisse all jener Kunden abgedeckt werden, die mit ihrem geländegängigen Fahrzeug sowohl auf- als auch abseits befestigter Straßen traktionsstark und sicher unterwegs sein möchten.



Die breite Verfügbarkeit in den gängigsten Größen von 15 bis 22 Zoll mit Geschwindigkeitsindizes von R bis H gewährleistet die Einsatzmöglichkeit auf verschiedensten Fahrzeugtypen vom kompakten Allrad-SUV bis hin zum Heavy Duty-Pick-Up, versprechen die Hankook-Experten.



Erhältlich ist der robuste Allrounder in Laufflächenbreiten von 225 bis 325 und Querschnitten von 45 bis 85. Neben der Verwendung im Reifen-Ersatzmarkt wird der Dynapro AT2 auch bei Chevrolet und Ford in der Erstausrüstung verbaut, teilt Hankook mit. Das funktionelle Design des Dynapro AT2 überzeugte darüber hinaus auch die unabhängige Jury des renommierten Red Dot Design Awards mit dem der Reifen kürzlich ausgezeichnet wurde.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 18.05.2020