Rotkäppchen für Kinder im Straßenverkehr

Kleine Kinder haben im hektischen Straßenverkehr keinen leichten Stand. Deshalb benötigen sie unseren ganz besonderen Schutz. Die Sachverständigenorganisation Dekra setzt sich mit der Aktion "Sicherheit braucht Köpfchen" seit mehr als 15 Jahren für die Sicherheit von Schulanfängern ein. Beispielsweise werden die Schulanfänger mit signalroten Sicherheits-Kappen ausgestattet.



Im Rahmen der Kampagne sind bislang bundesweit rund 2,9 Millionen Kappen ausgegeben worden. Zum Schuljahresbeginn 2020/2021 werden es wieder mehr als 200.000 sein. Auch Dekra-Tochtergesellschaften in anderen Ländern machen inzwischen bei der Aktion mit, unter anderem in Schweden, Tschechien, der Slowakei, Polen und Südafrika.



"Dekra ist der globale Partner für eine sichere Welt. Dieses große Ganze besteht aus vielen kleinen Schritten in den Regionen vor Ort, und unsere Kinderkappen-Kampagne ist einer dieser vielen Bausteine", sagt Guido Kutschera, Vorsitzender der Geschäftsführung der Dekra Automobil GmbH.



Die Kappen sind aus Sicht des Dekra-Experten eine einfache, aber sehr wirkungsvolle Maßnahme, um Kinder im Straßenverkehr zu schützen: "Die Kappen tragen gleich doppelt zu besserer Sichtbarkeit und mehr Sicherheit für die Kinder bei: Bei Tageslicht macht die signalrote Farbe auf die Kleinen aufmerksam. In der Dämmerung oder im Dunkeln sorgt der rundum laufende retroreflektierende Leuchtstreifen für mehr Sichtbarkeit."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 24.07.2020