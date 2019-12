Rundungen und Kurven statt Ecken und Kanten

Wie ersetzt man eine Ikone? – Indem man möglichst viel von ihrem Geist mit den Erfordernissen der Moderne verbindet. Beim neuen Land Rover Defender scheint das gelungen zu sein.

Der neue Defender ist da: Noch nicht auf der Straße, aber schon mal im Showroom der Münchner Jaguar Land Rover-Niederlassung konnten Fachjournalisten kurz vor Weihnachten den Nachfolger der Land Rover-Ikone, die 70 Jahre mit unverwechselbarer Silhouette über Asphalt schaukelte und durch tiefes Gelände pflügte, betrachten und begutachten.

Gute Figur in schwerem Gelände

Die Ecken und Kanten des „alten Defender – der wegen seiner Unvereinbarkeit mit den neuen Gesetzen zur Sicherheit von Fußgängern 2016 vom Markt genommen werden musste – sind Rundungen und Kurven gewichen. Und doch meint man, die Silhouette des alten wiederzuerkennen. Der neue Defender – der vorerst nur in Vorserienfahrzeugen zum Beispiel über die Berge, durch die Wüsten und Flüssen von Kasachstan gehetzt wurde – ist offenbar ein robustes, solides, elementares Fahrzeug, das in schwerem Gelände eine gute Figur abgibt, auch wenn die per Hand zuzuschaltende Untersetzung und das manuelle Sperrdifferenzial durch die neueste Version des elektronischen Terrain Response 2 Systems ersetzt wurden. „Wir schlagen das nächste große Kapitel in der Story von Jaguar Land Rover auf“, sagte Andrea Leitner-Garnell, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von JLR Deutschland, bei der Inhouse-Präsentation des Defender.

Denn demnächst – Markteintritt ist im Frühjahr 2020 – ist nicht nur der Nachfolger des Kultmodells auf dem Markt, sondern die Land-Rover-Modellpalette ist auch wieder komplett: zu den luxuriösen, kultivierten Lifestyle-SUVs der Sektion Range Rover und dem vielseitigen und familientauglichen Discovery kommt jetzt der Muskelprotz Defender hinzu.

Grundlage des neuen Defender ist die neu entwickelte D7x-Karosseriearchitektur. Bei der auf einem leichten Aluminium-Monocoque basierenden Konstruktion handelt es sich um die steifste Karosseriestruktur, die Land Rover jemals in Serie gehen ließ. Dabei ist der Neue gewaltig gewachsen, in der Breite und in der Höhe. Die Karosserie liegt 20 Millimeter höher im Vergleich zu den übrigen großen SUV und Geländewagen aus der Land Rover-Produktion. Die Starrachse des alten Defender ist Historie: Der neue hat Einzelradaufhängung und beim 110er ist Luftfederung serienmäßig enthalten: „Der Defender fährt sich wie ein Reise-SUV“, meint denn auch Michael Küster, Leiter der Produktkommunikation von JLR Deutschland.

Kennzeichen des neuen Defender sind die extrem kurzen Überhänge an Front und Heck – und damit Böschungswinkel von bis zu 38 Grad vorn und 40 Grad hinten. Möglich ist das, weil der neue Defender einen extrem langen Radstand hat: 3022 Millimeter, 99 Millimeter mehr als beim aktuellen Discovery. Mit 90 Zentimeter Wattiefe kann der Wagen ohne Probleme Bäche und Furten überqueren.

Der Defender ist in erster Linie ein Arbeiter. Dazu gehört zum Beispiel, dass er 3,5 Tonnen Anhängelast an den Haken nehmen kann. Und dass er eine Dachlast von 169 Kilogramm verträgt (auf’s Dach des Zwei-Metzer-Riesen kommt man übrigens über eine Leiter).

Die Land Rover-Entwickler haben in das jüngste Modell zahlreiche innovative Technologien integriert. Dazu gehört an erster Stelle die neueste Version des Terrain Response 2 Systems. Es wurde im neuen Defender um das konfigurierbare Terrain Response erweitert. Mit ihr kann der Pilot auf dem Touchscreen praktisch jeden relevanten Aspekt seines Fahrzeugs an seine persönlichen Vorlieben und die Umgebungsbedingungen anpassen.

Zum Start hat der Defender zwei Dieselmotoren im Angebot, hochentwickelte 2.0 Liter-Vierzylinder, die mithilfe von sequenzieller Turbotechnologie mit zwei Ladern jeweils 430 Nm Drehmomentmaximum besitzen. Die Variante D 200 leistet 200 PS und verbraucht ab 7,6 Liter auf 100 Kilometer; die CO2-Emissionen betragen ab 199 g/km – gleiche Verbrauchs- und Emissionswerte weist auch der Diesel mit 240 PS Leistung auf.

Dazu stehen zwei Benziner zur Verfügung. Der kleinere leistet 300 PS und schließlich gibt es den neuen Defender auch als Mild-Hybrid. Dabei arbeitet ein Reihensechszylinder-Benziner mit 3.0 Liter Hubraum unter der Motorhaube. Ein riemengetriebener Starter-Generator ersetzt den Anlasser und unterstützt den Benzinmotor.

Denn die beim Bremsen oder Verzögern normalerweise verloren gehende Energie wird hier zurückgewonnen und zu einer 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie geleitet. Beim Anfahren oder Beschleunigen erhält der Defender dann zusätzlichen Schub. Insgesamt leistet das System 400 PS und erbringt 550 Newton maximales Drehmoment. Eine Plug-in-Variante ist für 2021 geplant. Sämtliche Triebwerke des neuen Defender sind mit einer Achtgangautomatik aus dem Haus ZF gekoppelt.

Gebaut wird der Defender im neuen Werk Nitra in der Slowakei, in das Jaguar Land Rover 1,4 Milliarden Euro investiert. Dort wurde schon jetzt mit der Fertigung der neuen Modellgeneration begonnen. Ab kommendem Frühjahr ist zunächst der größere Defender 110 dann auf dem deutschen Markt lieferbar, zu Preisen ab 55 600 Euro. Der kürzere Defender 90 kann ab Anfang 2020 zu Preisen ab 49 700 Euro bestellt werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019