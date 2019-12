Saarlouis knackt die 15-Millionen-Marke

Das Ford-Werk in Saarloius hat allen Grund zum Feiern: Fast 50 Jahre nach dem ersten Ford Escort wurde die 15-Millionen-Marke geknackt. Das Jubiläumsauto ist ein ruby-roter Ford Focus ST mit einem 2,3-Liter-EcoBoost-Motor. Er gehört zur vierten Ford Focus-Generation, die seit Mai 2018 in Saarlouis produziert wird.



Die interne Wertung geht an den Ford Focus, der den Escort kürzlich abgehängt hat. Zwischen 1970 und 1998 wurden vom Escort fünf Generationen und rund 6,02 Millionen Einheiten in Saarlouis gebaut. Vom Ford Focus wurden in sieben Jahren und bei nur vier Generation 6,1 Millionen Einheiten gebaut.



Parallel zum Escort fertigte die Ford-Mannschaft in Saarlouis den Capri (1971 bis 1975), den Fiesta (1976 bis 1980) und den Orion (1983 bis 1993). Neben dem Focus liefen der Kuga (2008 bis 2012) und der C-MAX (2003 bis 2010 und 2014 bis 2019) vom Band. Bisher kamen also sieben verschiedene Ford-Modelle aus Saarlouis.



Derzeit laufen in der Autofabrik pro Tag etwa 1.160 Focus-Modelle vom Band. Die Exportrate liegt bei 72 Prozent: Von Saarlouis aus gehen die Focus in 44 Länder, vor allem in Europa, aber auch in weiter entfernte Märkte wie Australien, Neuseeland und Taiwan.

