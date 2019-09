Schau zum Mythos "Alfa Romeo"

Im Technik-Museum Sinsheim kommt der italienische Auto-Hersteller Alfa Romeo groß raus - mit einer eigenen Halle. Dort geht es um alles, was den Mythos der Marke begründet. Aus der Historie der 1910 gegründeten Firma sind 25 Exponate zu sehen - eine deutschlandweit einmalige Bandbreite.



Die gelegentlich wechselnden Ausstellungsstücke sind Leihgaben privater Sammler sowie des Alfa-Romeo-Werksmuseums "La Macchina del Tempo" in Arese (www.museoalfaromeo.com).



Zum Start sind legendäre Rennwagen wie der Alfa Romeo SE048SP oder der unter dem Spitznamen "Disco Volante" berühmt gewordene Alfa Romeo 1900 C2 zu sehen, außerdem einzigartige Serienfahrzeuge wie der Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport sowie technische Exponate wie ein Formel-1-Triebwerk oder ein Antriebsstrang. Die komplett im Design von Alfa Romeo ausgestattete Halle zeigt darüber hinaus interessante Details aus der Geschichte des Unternehmens, zum Beispiel die Entwicklung des berühmten Markenlogos.



Eine Stunde südlich von Frankfurt am Main beherbergt das Technik-Museum Sinsheim eine der europaweit größten Sammlungen von Flugzeugen und Fahrzeugen aller Art, vom Kleinstwagen bis zum Formel-1-Renner. Die neue Halle 3 bietet der Sonderausstellung "Mythos Alfa Romeo" rund 3.000 Quadratmeter Fläche und ist - wie das gesamte Museum - an 365 Tagen im Jahr geöffnet.

