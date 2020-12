Schicker und starker Supersportler

Seit diesem Jahr gibt es den Porsche Cayman als GTS mit einem Vierliter-Sechszylinder-Motor und einer Leistung von 400 PS.

GTS steht für Gran Turismo Sport – so wurde erstmals Anfang der 1960er Jahre ein Fahrzeug bezeichnet. Der 904 Carrera GTS war zunächst ein reiner Rennwagen. Ein paar Jahre später gab es ihn dann auch in einer Straßenversion. Heute heißen die Spitzenmodelle der jeweiligen Porsche-Modelle GTS.

Während der Boxster als erster der Mittelmotorreihe aufgrund seines Äußeren noch eher in die Kategorie „Frauenauto“ geschoben wurde, ist spätestens seit Einführung des Cayman Coupé daraus auch optisch ein reinrassiger Sportwagen geworden, der sich heute auf den ersten Blick gar nicht mehr so sehr von seinem größeren Bruder, dem 911er, unterscheidet.

Die Seitenansicht von Cayman und Boxster wird dabei von den großen Luftöffnungen dominiert, die dem Mittelmotor kühlenden Fahrtwind zuführen.

Der Cayman ist durch den Mittelmotor ein reiner Zweisitzer. Im Innenraum geht es entsprechend eng zu. Er wird beherrscht von Alcantara, das als vorherrschendes Material sogar auch bei A-Säule und Dachhimmel Verwendung findet. Armaturenbrett und Mittelkonsole sind mit Kunstleder überzogen, das echtem Leder sehr nahekommt, und an den Kanten mit groben Nähten abgesteppt ist. Auf dem Brett thront in der Mitte die Porsche-Uhr. In der Mittelkonsole dominiert der Sieben-Zoll-Monitor des Kommunikationssystems. Die Navigationsinformationen werden unter anderem zusätzlich auf das rechte Rundinstrument übertragen, was der Sicherheit dient. Auf ein Head-up-Display kann so getrost verzichtet werden. Denn der Fahrer hat alle wichtigen Informationen in den drei Rundinstrumenten vor sich gut im Blick. Die Sportsitze sind bequem und bieten ausreichend Seitenhalt. Am „Arbeitsplatz“ des Fahrers gibt es folglich nichts auszusetzen. Insgesamt ist der Innenraum sehr gelungen und wird dem Oberklasse-Anspruch voll gerecht.

Dreht man den – typisch Porsche – im links vom Lenkrad angeordneten Zündschloss, meldet sich der Sechszylinder sonor zum Dienst.

Beim Beschleunigen strebt der Cayman mit brachialer Gewalt nach vorne und erreicht schon nach 4,5 Sekunden die 100-km/h-Marke. Öffnet man dabei die verstellbaren Auspuffklappen, so „brüllt“ der Motor regelrecht. Auf nassem oder mit feuchtem Laub bedecktem Untergrund bringt man die Hinterräder schon mal zum Durchdrehen und das Heck zum Ausbrechen. Bei Aquaplaninggefahr ist aufgrund des Mittelmotorkonzepts in Verbindung mit dem Heckantrieb Vorsicht geboten. Der Cayman lässt sich jedoch in diesen brenzligen Situationen schnell wieder einfangen.

Grundsätzlich ist die Straßenlage, wie bei einem Mittelmotorsportwagen nicht anders zu erwarten, geradezu perfekt. Der GTS liegt nochmals 20 Millimeter tiefer als seine schwächer motorisierten Brüder. Beim Sportfahrwerk ist den Entwicklern der Spagat zwischen sportlicher Straffheit und Alltagskomfort gelungen. Die direkte Lenkung und das unmittelbare Ansprechverhalten des Motors fördern den Fahrspaß auf kurvenreichen Strecken immens. Zudem war das Testfahrzeug mit den optional erhältlichen Keramikbremsen ausgestattet.

Der Durchschnittsverbrauch von 11,3 Litern Super Plus auf 100 Kilometern bei überwiegender Landstraßenfahrt war im Verhältnis zur immer wieder abgerufenen Leistung des 400 PS-Motors vergleichsweise gering. Dies ist sicher auch auf den besonders elastischen Antrieb zurückzuführen. Bei reiner Autobahnfahrt mit Richtgeschwindigkeit reduzierte sich der Wert laut Bordcomputer noch um einen ganzen Liter. Die Alltagstauglichkeit ist bei einem Sportwagen schon von Haus aus etwas eingeschränkt. Der Cayman macht da keine Ausnahme. Dennoch bietet er mit 270 Litern vorne und 150 Litern hinten ein recht großes Kofferraumvolumen, das sich mit den als Zubehör erhältlichen Koffern voll ausschöpfen lässt. Hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz sind links und rechts vom Motor zwei weitere Ablagen, die die wenigen im Fahrgastraum ideal ergänzen. Im Stadtverkehr und beim Ein- und Ausparken kann man dem Cayman durchaus das Prädikat „handlich“ verleihen.

Den GTS 4.0 bekommt man theoretisch ab 81 926 Euro (inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer). Das Testfahrzeug kostete etwa die Hälfte mehr. Der Listenpreis betrug mit Keramikbremsen, zwei Interieurpaketen, LED statt Xenonscheinwerfern, Parkassistenten vorne und hinten, adaptiven, elektrisch verstellbaren Sportsitzen, Bose Sound- und Navigationssystem sowie 24 weiteren Extras genau 113 598 Euro.

Individuell konfigurierbare Fahrzeuge sind zwar schön, aber eine so umfangreiche Aufpreisliste ist bei so geringer Serienausstattung nicht zeitgemäß. Aber das ist auch schon der einzige Kritikpunkt, denn der Cayman GTS 4.0 ist ein auch für die Rennstrecke optimal geeignetes Sportgerät mit einem herausragenden Spurtvermögen und gutem Sound sowie – bei ausreichender Ausstattung – ordentlicher Alltagstauglichkeit.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020