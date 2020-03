Schnelle HD-Karten für autonomes Fahren

Das autonome Fahren steht und fällt mit der Aktualität von Karten. Jetzt arbeitet der japanische Fahrzeughersteller Toyota gemeinsam mit der Dynamic Map Platform (DMP) an der Geschwindigkeit bei der Entwicklung von HD-Karten. Neben den Karten von DMP nutzen die beiden Unternehmen unter anderem die "Automated Mapping Platform" vom Toyota-Forschungsinstitut. Die offene Software-Plattform erkennt und verarbeitet Verkehrszeichen und andere Straßenmerkmale mithilfe von Bildern und anderen Fahrzeugsensoren.



Die Nachfrage nach präzisen, qualitativ hochwertigen und hochauflösenden Karten wird durch den zunehmenden Einsatz automatisierter Fahr- und Assistenzsysteme immer größer. Änderungen im Straßenverkehr müssen schnell und präzise erfasst, das Kartenmaterial entsprechend angepasst werden. Normalerweise erfolgt das durch teure Vor-Ort-Vermessungen mit entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen auf Basis offizieller Informationen zu Baumaßnahmen und Geschwindigkeitsanpassungen.



Das Toyota Research Institute will das ändern und Bildmaterial allgemein verfügbarer Kameras nutzen. Dies beschleunigt die Prozesse und senkt die Kosten. Die HD-Karten von DMP werden dabei automatisch auf Basis der über die "Automated Mapping Platform" (AMP) gesammelten Daten aktualisiert.



Die Machbarkeitsstudie soll unter anderem Informationen zur Häufigkeit von Kartenaktualisierungen und zum AMP-Einsatz bei Ushr, Inc, (ein Unternehmen der DMP-Gruppe) liefern. Ushr bietet HD-Kartenmaterial in Nordamerika an. Los gehen soll es voraussichtlich mit dem Start des Geschäftsjahrs 2021.

