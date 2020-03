Schöne Prophezeiung von Hyundai

Hyundais elektrifizierte Zukunft dürfte eine sehr attraktive sein - diese Einschätzung drängt sich nach der Enthüllung der Studie Prophecy auf. Das Konzeptfahrzeug bietet reichlich schwelgende, sinnliche Formen, getreu der Marken-Devise von der sensiblen Sportlichkeit ("Sensuous Sportiness"). Die Form soll an einen über die Jahrhunderte vom Wasser geschliffenen Stein erinnern.



Statt eines konventionellen Interieurs bietet die Prophezeiung eine komfortable Lifestyle-Oase mit edler Verarbeitung. "Statt eines Lenkrades sorgen Joysticks für ein neues und intuitives Fahrerlebnis", versprechen die Südkoreaner. Mit je einem Hebel in der Mittelkonsole und in der Türverkleidung, die einzeln oder gemeinsam genutzt werden können, steuere der Fahrer das Fahrzeug besonders bequem. Außerdem lasse sich mit den Joystick-Tasten ein breites Angebot an Funktionen abrufen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 03.03.2020