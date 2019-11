Der Cullinan ist der größte Diamant der Welt. Nach ihm hat Rolls-Royce das neue SUV benannt. Jetzt gibt es den luxuriösen Geländewagen in der schwarzen Edition "Black Badge".



"Black Badge spiegelt die Wünsche einer besonderen Kundengruppe von Rolls-Royce wider: Menschen, die bereit sind, Risiken einzugehen, Regeln zu brechen und die den Erfolg nach eigenen Maßstäben aufbauen", sagt Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös über die im Jahr 2016 erstmals vorgestellte Design-Linie.



Black Badge soll viel dazu beigetragen haben, neue Kunden für Rolls-Royce zu gewinnen. Das erfolgreiche Alter Ego der Marke wird seither durch das mathematische Symbol für Unendlichkeit darstellt, das diskret im Fahrzeuginnenraum platziert ist. 2016 debütierten Black Badge Wraith und Black Badge Ghost, 2017 Black Badge Dawn. Und nun glänzt der Cullinan als schwarzer Diamant am Luxus-Himmel der automobilen Welt.



Das Cullinan Black Badge dürfte zu den vergleichsweise jugendlichen Modellen der Marke gehören, wurde der Cullinan doch 2018 vorgestellt, um die Nachfrage jüngerer, unternehmungslustiger Kunden zu befriedigen, und etablierte sich sofort zum absoluten Super-SUV. Er verbindet Luxus in seiner reinsten Form mit echter Praktikabilität und Geländetauglichkeit. Damit soll er das Versprechen eines in jeder Situation mühelosen Erlebnisses einlösen.



Obwohl Kunden auf die 44.000 Lackoptionen der Marke zurückgreifen oder sich auch einen ganz individuellen Farbton erstellen lassen können, entscheiden sich viele Black-Badge-Kunden für ein spezielles Schwarz.



In Goodwood, der Heimat von Rolls-Royce, werden dazu mehrere Lackschichten aufgetragen und zehnmal von Hand poliert. So entsteht das umfassendste Oberflächen-Veredelungsverfahren, das je für eine Volltonfarbe durchgeführt wurde. Das Ergebnis ist eine unvergleichliche Farbtiefe und -intensität.



Die Fahrzeugfront kennzeichnet ein besonderes Merkmal von Black Badge: Die berühmte Kühlerfigur, die Spirit of Ecstasy, präsentiert sich in hochglänzendem Schwarzchrom. Zum ersten Mal erstreckt sich dieses Finish auf den Sockel und hat die bisher dunkelste Ausprägung. Das markante Doppel-R-Emblem der Marke ist, wie bei Black Badge üblich, an der Vorderseite, an der Seite und am Heck in Silber auf Schwarz ausgeführt.



Chromflächen wie die Kühlergrill- und Scheibeneinfassungen sowie Heckklappengriff und -verkleidung, der untere Lufteinlass und die Abgasendrohre sind abgedunkelt. Im Kontrast dazu bleiben die vertikalen Kühlergrillstreben poliert und reflektieren die geschwärzten Oberflächen, die sie umgeben, um die Dynamik des Fahrzeugs deutlich zu machen. Der Gesamteffekt vereinfacht und vergrößert auf kunstvolle Weise die Wirkung des Außendesigns. Die imposanten Proportionen und seine selbstbewusste Haltung werden betont und durch neue geschmiedete 22-Zoll-Leichtmetallräder verstärkt. Diese sind ganz exklusiv dem Black Badge Cullinan vorbehalten.

