Schweben statt Schaukeln

Noch ein Kompakt-SUV. Aber was für eines! Der Citroën C 5 Aircross punktet im hart umkämpften Marktumfeld mit einem außergewöhnlichen Design und (Fahr-)Komfort.

Der C 5 Aircross ist auf dem Parkplatz nicht zu übersehen, wenn auch jede Menge andere SUV außen rum stehen. Mächtige Front mit schmalen Schlitzen für die Tagfahrleuchten und nicht viel größeren für die LED- Scheinwerfer.

Hoch angesetztes Markenlogo, das in Form von zwei Chromlinien über die gesamte Front läuft. Große Lufteinlässe in der unteren Kunststoff-Schutzbeplankung, die sich um das ganze Auto herumzieht (an der Seite mit „Airbumps“. Das soll leichte Stöße abhalten können. Hohes Heck, das nicht nur gut aussieht, sondern dafür sorgt, dass der C 5 Aircross auch richtig viel Gepäck zuladen kann (580 Liter).

Schwarze Dachpartie mit großem Panorama-Glasdach. Gegen das Flaggschiff der Citroën-SUV, das gerade vor einem Jahr auf den europäischen Markt gefahren ist, sehen manche der etablierten Klassen-Konkurrenten richtig alt aus.

Der C 5 Aircross mischt in der Liga von Tiguan und Qashqai mit, oder – PSA-intern – von Peugeot 3008 und Opel Grandland X (die wie der C 5 Aircross auf der konzerneigenen EMP2-Plattform aufbauen). Sein extravagantes Design erinnert aber am ehesten an den Citroën C 4 Cactus. Von den Mitbewerbern will er sich durch Variabilität und hohen Komfort abgrenzen.

Das Keyless-System (Schlüssel in der Hosentasche reicht) öffnet den Blick für die inneren Qualitäten. Dass man sich im Innenraum wohlfühlt, darf man von einem französischen Auto erwarten. Angenehme Materialien, kräftig gepolsterte Sitze mit gutem Seitenhalt und viel Platz auf drei gleich breiten Rücksitzen –auch für die Passagiere im Fond wird der Aircross selbst auf langen Strecken zum idealen Reise-Fahrzeug.

Die Front des Innenraums haben die Citroën-Designer eher robust-praktisch als elegant angelegt. Der breite Mittelkanal lässt neben dem Automatik-Wahlhebel und dem Drehknopf für den Fahrmodus viel Platz für Ablagen. Im Zentrum des Armaturenbretts sitzt der 8-Zoll-Bildschirm, der ebenso wie alle Anzeigen der Instrumententafel digitale Informationen bereit hält. Von diesem Display aus steuert man die 20 Fahrassistenzsystem der neuesten Generation.

Die Technik des C 5 Aircross hat schon einen großen Schritt in Richtung autonomes Fahren getan. Zum Beispiel beim aktiven Spurhalteassistent, der beim Überfahren von Fahrbahnmarkierungen stark gegenlenkt und akustisch warnt. Die elektronischen Helfer beziehen ihre Informationen von einer Kamera im oberen Bereich der Windschutzscheibe und Radarsensoren in der Frontschürze. Viel mehr kann man bei den Komforttechnologien (zum Beispiel der Parkassist, der das Fahrzeug automatisch in Parklücken lenkt), bei den Sicherheitstechnologien (zum Beispiel „Grip Control“ mit Bergabfahrassistent) und bei der Konnektivität zur Zeit anderswo nicht ordern.

Auf der Straße zeigt der C 5 Aircross, was unter der Motorhaube in ihm steckt. Der im Testfahrzeug eingebaute kraftvolle 180-PS-Benziner kann zwar auch sportlich (215 Stundenkilometer Spitze, in 8,2 Sekunden von Null auf hundert). Wenn man den Gasfuß zügelt, bleibt der Aircross recht sparsam: 6,7 Liter, das liegt einen Liter über der Werksangabe und ist für ein 1,6 Tonnen schweres Fahrzeug ein guter Wert.

Die Kraft des Motors wird über ein geschmeidig schaltendes Achtgang-Automatik-Getriebe auf die Straße gebracht. Als Alternative zur getesteten Motorversion hat Citroën einen 130 PS-Benziner sowie einen 130- und einen 180 PS-Diesel im Angebot, die kleineren Motoren jeweils mit Sechsgang-Handschaltung. Alles eine Frage des Preises, der bei 23 290 Euro beginnt und beim getesteten C 5 Aircross mit großem Benziner und Spitzen-Ausstattung Shine auf 36 890 Euro klettert.

Doch noch einmal zurück auf die Straße: Da bewegt sich das SUV – das ist man sich bei Citroën schuldig – souverän und komfortabel dank der in allen Versionen eingebauten Advanced-Comfort-Federung, der legitimen Nachfolgerin der Hydropneumatik.

60 Jahre lang hatte diese die Citroëns über schwierige Untergründe geschaukelt. Beim C 5 Aircross schaukelt nichts mehr. Die neue Federung schwebt über alle Unebenheiten hinweg.

Mit dem aus dem PSA-Werk in Rennes rollenden C 5 Aircross ist Citroën ein richtig gutes Fahrzeug gelungen. Das zeigen nicht nur die Verkaufszahlen (100 000 im ersten Jahr, 6700 davon in Deutschland) sondern auch die Tatsache, dass das neue Citroën-Flaggschiff schon auf Platz drei der Verkäufe des französischen Herstellers gerutscht ist.

