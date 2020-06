Science Fiction wird Realität

Mit Concept-Cars spielen die Hersteller Zukunftsmusik. Doch oft hat Science Fiction in der Automobilindustrie Einfluss auf tatsächlich gebaute Modelle. Dies zeigt sich am Beispiel Nissan: Die Japaner entwickeln immer wieder Konzept-Fahrzeuge, denen der Sprung von der Drehscheibe der Automessen auf die Straße gelingt - und die anschließend etwa zu Crossover-Bestsellern und Elektro-Pionieren avancieren.



So geht es etwa der dritten Modellgeneration des Nissan Rogue für den nordamerikanischen Markt. Inspiriert ist die Neuauflage des Erfolgs-SUV vom ebenso robusten wie hochwertigen Design des 2018 auf der North American International Auto Show vorgestellten Konzept-Fahrzeugs Xmotion.



Mit dem ersten Nissan Leaf und dem e-NV200 etabliert sich der Hersteller als Pionier der Elektromobilität und geht noch einen Schritt weiter. Wie dieser aussieht, darauf gibt der 2019 auf der Tokio Motor Show vorgestellte Nissan Ariya Concept einen Ausblick - ein von Grund auf neu entwickeltes Modell für das Crossover-Segment, mit markanten Design-Merkmalen, einem komfortablen und großzügigen Interieur und der Performance eines Sportwagens.



Selbst konventionelle Merkmale werden weiterentwickelt: Aus dem klassischen Kühlergrill wird ein markanter "Schild", der wichtige Technologien für die neuesten Fahrassistenzsysteme schützt. Und das ist keine Technik-Spielerei, sondern eine Erfindung, die das reale Autofahren einfach sicherer und komfortabler macht.



Lars Wallerang / mid

