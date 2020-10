Seat bekommt neuen Design-Chef

Das Auge fährt mit. Und aus diesem Grund spielt das Design eine entscheidende Rolle beim Autokauf. Da sind die kreativen Köpfe der Hersteller gefragt. VW-Tochter Seat will jetzt mit einem neuen Design-Chef richtig durchstarten.



Jorge Diez heißt der künftige Leiter der Kreativ-Abteilung. Der Spanier tritt den Posten als neuer Design-Chef von Seat und Cupra zum 1. Dezember 2020 an. Er bringt rund 20 Jahre Erfahrung im Automobil-Design mit. Nach verschiedenen Tätigkeiten an den Firmensitzen von Audi und Volkswagen in Deutschland verantwortete er von 2011 bis 2014 das Exterieur-Design bei Seat. In seiner neuen Position wird Jorge Diez dem Vorstand für Forschung und Entwicklung, Dr. Werner Tietz, berichten.



In seiner Zeit als Leiter des Exterieur-Designs bei Seat war er mitverantwortlich für die Gestaltung zahlreicher Modelle der Marke aus Barcelona: Unter seiner Leitung entstanden neben dem Leon der dritten Generation und dem Ibiza der vierten Generation auch der Ateca - das erste SUV in der Seat-Geschichte.



Bei Audi war Jorge Diez unter anderem für den TT der zweiten Generation und den A7 der ersten Generation verantwortlich. Im Juli 2019 hatte er die Leitung des europäischen Design-Zentrums von Mitsubishi übernommen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 20.10.2020